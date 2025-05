Nekoliko bolj vlažen in hladnejši zrak, ki se zadržuje onstran Alp, bo proti nam občasno pronical do četrtka. Nato se bo nad Sredozemljem okrepil višinski greben s toplejšim subtropskim zrakom, ki bo segel do držav osrednje Evrope in nam bo zagotovil večjo stanovitnost. Zlasti od petka bo iz dneva v dan topleje in bo ponekod že zadišalo po poletju. Danes in jutri bo delno jasno do spremenljivo obla ...