Zvečer in ponoči plohe in nevihte, konec tedna vse bolj poleten Primorski dnevnik Naše kraje bo v večernih urah od severozahoda dosegla in hitro prešla hladna vremenska fronta, ob kateri se bo občutno povečala nestanovitnost. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, temperatura se bo spuščala. Z jutrišnjim dnem bo do vključno nedelje prevladovalo sončno vreme. Iz dneva v dan bo topleje in vse bolj poletno. Najvišje dnevne tempera ...

