Na Gortini v občini Muta je bila danes 3. redna seja Sveta Koroške regije v mandatu 2024/2025. Na sami seji so obravnavali več pomembnih točk, je ob koncu seje izpostavila predsedujoča Angelca Mrak, sicer tudi županja občine Muta. Obravnavali so letna poročila javnih zavodov. Seznanili so se tudi s potekom Dogovora za razvoj regij in drugo. Ob tem pa so jim tudi predstavili projekt za regijsko za ...