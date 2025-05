Ko bližnji zbolijo, se življenje ustavi. Poznate svoje pravice? Svet 24 Ko zboli otrok ali partner, se marsikatera družina znajde v stiski – ne le čustveni, temveč tudi organizacijski in finančni. Ena od možnosti je, da zaposleni ostane doma in poskrbi za bližnjega, pri tem pa koristi bolniško odsotnost zaradi nege člana ožje družine. A komu pravzaprav ta pravica pripada, v kakšnem obsegu in kako jo uveljaviti?

