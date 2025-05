V Sloveniji že 16 let med najboljšimi v transplantacijah srca RTV Slovenija Slovenija je s skoraj 500 transplantacijami srca že 16 let med najboljšimi na svetu. Z ekipo za transplantacije srca in vodstvom UKC Ljubljana sta se srečala premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

