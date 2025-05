Trpečim strup ali sočutno skrb? Radio Ognjišče Poslanci so sinoči z 42 glasovi za in 26 proti med prvo obravnavo odločili, da je predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja primeren za nadaljnjo obravnavo. Za zakon so bili v koalicijskih Svoboda, SD in Levica, proti pa so bili v SDS, NSi in poslanci iz vrst Demokratov. V strankah, ki zagovarjajo življenje, so poudarjali, da družba ne more postavljati meje, kd...

