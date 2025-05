Piše: Moja Dolenjska Koalicija (Svoboda, SD in Levica) je na včerajšnji seji državnega zbora sprejela sklep, da je predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (samomoru, evtanaziji) primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlogu nasprotujejo v strankah SDS in NSi, glasovali so proti. Za evtanazijo je glasoval tudi Bojan Čebela, predsednik seniorske organizacije stranke Gibanje Svoboda, ...