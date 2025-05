Papež v avdienco sprejel nogometaše Napolija Demokracija Piše: C. R., STA Novi papež Leon XIV. velja za velikega ljubitelja tenisa in nazadnje je pred dvema tednoma sprejel tudi prvega igralca sveta Jannika Sinnerja. A po svojem predhodniku Frančišku je podedoval tudi del strasti do nogometa. V torek je v Vatikanu sprejel nove italijanske prvake nogometaše SSC Napolija, poroča nemška tiskovna agencija dpa. “Prvenstvo osvoji celotna ekipa,” je na sp

Sorodno









Omenjeni Italija

Leon XIV. Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Asta Vrečko

Matjaž Han