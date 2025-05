Slovenijo bodo zajele padavine, to so napovedi Lokalec.si Po poročanju portala neurje.si se nad severnim Atlantikom in Norveškim morjem nahajata ciklonski območji, iz katerih se proti Alpam hitro pomika vremenska fronta. Slovenijo bo prešla v noči na četrtek Padavine bodo najprej zajele sever države že popoldne, brez posebnosti. Izrazitejše razmere pa se pričakujejo zvečer in ponoči predvsem v Furlaniji ter na območju slovenske in hrvaške Istre. Možna j ...

Sorodno



















Omenjeni Hrvaška

Norveška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Matjaž Han

Asta Vrečko

Nataša Pirc Musar