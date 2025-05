Z junijem dvig trošarin na alkohol: Kaj to pomeni za potrošnike? Svet 24 Minister za finance Klemen Boštjančič in ministrica za zdravje Valentine Prevolnik Rupel sta spregovorila o novi uredbi o določitvi zneska trošarine za alkohol in alkoholne pijače, ki bo v veljavo stopila s 1. junijem.

Sorodno