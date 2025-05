Pred tremi leti je mandat nastopila Golobova vlada. Gre za ekipo velikih obljub in majhnih dejanj ter za vlado, ki je najbolj odmaknjena od resničnosti. Da njena demagogija še ni predčasno končana, pa so v pretežni meri odgovorni s silo in denarjem pokorjeni mediji, zlasti javna RTV Slovenija in Odlazkov imperij. Ob obletnici smo zbrali izjave nad vlado razočaranih osebnosti. 15. vlada pod v ...