PSG želi izkoristiti sezono presenečenj in moč Münchna 24ur.com PSG je mlad klub. Ustanovljen je bil leta 1970 in njegova zgodovina v vodilnem evropskem tekmovanju je občutno skromnejša od njegovega nasprotnika v sobotnem finalu Lige prvakov Interja. Kljub temu je zgodovina na strani Parižanov, ki po obdobju, ki so ga zaznamovali superzvezdniki, z občutno mlajšim moštvom sanjajo o prvem naslovu evropskih prvakov. Finale Lige prvakov si boste lahko v soboto v ...

