Liga NBA ima prvega finalista! Oklahoma pomendrala Dončićeve krvnike. Sportal Košarkarji Oklahome City Thunder so z lahkoto izkoristili prvo zaključno žogico za preboj v veliki finale lige NBA. V petem srečanju konferenčnega finala na zahodu so doma nadigrali Minnesoto s 124:94 in izločili Volkove s 4:1 v zmagah. Znova je blestel MVP igralec sezone Shai Gilgeous-Alexander (34 točk), OKC pa je postala prva ekipa v zgodovini lige NBA, ki je v isti sezoni končnice zbrala kar štiri zmage z vsaj 30 točkami razlike.

