Oklahoma v štirih letih z dna lige do prvega velikega finala po letu 2012 RTV Slovenija Košarkarji Oklahome so tudi na tretji domači tekmi popolnoma nadigrali Minnesoto (124:94) in se z zmago s 4:1 v seriji uvrstili v veliki finale Lige NBA prvič po letu 2012, ko so bili v klubu še Durant, Harden in Westbrook.

