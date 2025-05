FOTO: Vozniki na avtocesti vozili v napačno smer po reševalnem pasu Lokalec.si Na Facebook strani Ustvarimo Reševalni PAS na avtocestah so objavili fotografijo, ki prikazuje nevarno in neodgovorno ravnanje voznikov na Dolenjski avtocesti. Ob popolni zapori ceste so namreč nekateri vozniki brez premisleka obrnili svoja vozila in začeli voziti v nasprotno smer po reševalnem pasu. Ob tem so poudarili: “To so, milo rečeno, NEUMNA DEJANJA, ki ogrožajo življenja. Marsikdo bi mora ...

