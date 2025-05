Vozili vzvratno, eden obračal: izsledili šest kršiteljev 24ur.com Ob sredini prometni nesreči na dolenjski avtocesti je večina voznikov vzpostavila reševalni pas, posamezniki pa so ravnali neodgovorno in nevarno. Šest kršiteljev je Policija že izsledila in jim izrekla globo.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Luka Dončić

Borut Pahor

Borut Sajovic