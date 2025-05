Neznani ropar s pomočjo solzivca ukradel nekaj tisoč evrov vredno uro Lokalec.si Policija išče moškega, ki je v sredo na območju Iga ukradel uro, vredno nekaj tisoč evrov, pri tem pa uporabil solzivec. Oškodovancu, ki je bil v dogodku lažje poškodovan, so nudili tudi zdravniško pomoč, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Kot so zapisali, se je moški dogovoril za nakup ure, nato pa ob ogledu oškodovanca odrinil, zoper njega uporabil solzivec in z uro pobegnil. Pol ...

