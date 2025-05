Gasilci gasili požar, policisti obravnavali nasilništvo in spletno goljufijo Vestnik V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali pet prometnih nesreč, šest kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru, manjši požar ter štiri primere povoženja divjadi.

