Prelomnica za Chelsea Dnevnik Nogometaši Chelseaja so zmagovalci letošnje konferenčne lige. V finalu so s 4:1 ugnali Betis, potem ko so ob polčasu zaostajali z 0:1. Trener Enzo Maresca poudarja, da mora to biti temeljni kamen pri vnovičnem grajenju zmagovalne mentalitete kluba.

