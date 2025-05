Gre za zločine, ki so šokirali Francijo in ves svet. Pedofilskemu kirurgu je bila sedaj le izrečena kazen. Sodišče je 74-letnega Le Scouarneca obsodilo na 20 let zapora, potem ko je bil spoznan za krivega posilstva 299 otrok, večinoma svojih pacientov. Povprečna starost žrtev je bila 11 let. Kirurg Joël Le Scouarnec je svojo krivdo v celoti priznal. Po sodnih dokumentih so se zločini dogajali ...