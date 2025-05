Nogometaši Triglava so si na prvi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v Prvo ligo Telemach priigrali pomembno prednost. Na gostovanju pri Domžalah so slavili s 3:1 in naredili velik korak k povratku med elito, kjer so nazadnje igrali pred šestimi leti. Za zgodnje vodstvo gostov je v 54. minuti poskrbel Jakob Cukljati, nato pa je s hitrima zadetkoma v 60. in 70. minuti blestel še Lan Piskule. Domžal ...