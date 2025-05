Gasilska vaja za primer potresa v prestolnici, lokacije še skrivnost Dnevnik Danes in jutri bo v Ljubljani in okolici potekala obsežna gasilska vaja. Scenarij vaje je uničujoč potres, potekala pa bo na 20 lokacijah in bo vključevala simulacije najrazličnejših intervencij, ki bi lahko bile realnost v primeru potresa.

