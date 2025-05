Pri Divači povozil kolesarja in pobegnil Primorski dnevnik Neznani voznik je včeraj popoldne, nekaj pred 16.45 na križišču za lokalno cesto Kačiče – Rodik povozil italijanskega kolesarja in pobegnil. Voznik osebnega avtomobila znamke Audi, sive barve je vozil na regionalni cesti iz smeri Divače proti Kozini, so danes sporočili s Policijske uprave Koper. 75-letni kolesar se je s kolesom ustavil v križišču. Voznik je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in ...

