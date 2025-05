V Sežani povozil kolesarja Primorski dnevnik V Sežani je včeraj približno ob 18.30 61-letni italijanski voznik trčil v kolesarja, ki se je huje telesno poškodoval. Odpeljali so ga v bolnico Izola. Voznik avtomobila je vozil po Lokavski cesti iz smeri Lokve proti centru Sežane. Pri vključevanju v krožišče je spregledal 58-letnega domačina, so danes poročali s Policijske uprave Koper. Kolesarja so odpeljali v bolnico Izola. Policisti so ugotovi ...

