V prometni nesreči v BiH-u umrli trije ljudje RTV Slovenija V prometni nesreči pri kraju Ševaš Njive v Bosni in Hercegovini so v zgodnjih jutranjih urah umrle tri osebe, še dve pa sta bili ranjeni. V nesreči so bila udeležena tri vozila, promet na cesti pa je za zdaj ustavljen, poroča portal N1 BiH.

Sorodno