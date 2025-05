Trump odločil: ZDA dvigujejo carine na jeklo in aluminij na 50 odstotkov Svet 24 Ameriški predsednik Donald Trump je v govoru železarjem napovedal podvojitev carin na uvoz jekla in aluminija, kar naj bi še dodatno zaščitilo domačo industrijo ter načrtuje prevzem ameriške železarne U.S. Steel, v vrednosti skoraj 15 milijard dolarjev.

