Nizozemska kolesarska ekipa svetovne serije Visma-Lease a Bike je odpovedala nastop na prihajajoči dirki po Sloveniji. Razlog je veliko število poškodb v ekipi, so zapisali na družbenem omrežju X. Slovenska pentlja se bo začela v sredo in s petimi etapami trajala do nedelje. »Na žalost ne bomo dirkali na dirki po Sloveniji zaradi številnih poškodb,« so na kratko zapisali na uradnem profilu nizozems ...