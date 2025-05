Ministru na srce: Ustavite razprodajo Križank! Nova24TV Javni poziv proti načrtovani prodaji državnega deleža Plečnikovih Križank s prostori Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Mestni občini Ljubljana V. razred za umetnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti poziva ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Vinka Logaja, da nemudoma zaustavi načrtovano kupčijo z Mestno občino Ljubljana za odkup državnega deleža Plečnikovih Križank s prostori ...

Sorodno

Omenjeni Jože Plečnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Nataša Pirc Musar

Eva Irgl

Anže Logar