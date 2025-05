Tako bo od ponedeljka potekal promet na Celovški cesti pri predoru Šentvid Svet 24 Od ponedeljka do predvidoma konca julija bo zaradi gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani spremenjena prometna ureditev od križišča Celovške in Prušnikove pri objektu Galant do križišča Celovške in Kosmačeve pri gostilni Jelen.

