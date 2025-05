Tragedija pri Petelinjah: v mazdi umrli voznica in sopotnica Primorske novice Na cesti pri Petelinjah se je malo pred 17. uro zgodila tragična nesreča, v kateri sta umrli voznica mazde in njena sopotnica, z dvema helikopterjema so v ljubljanski klinični center odpeljali še dva poškodovana, drugo sopotnico iz mazde in desetletnega otroka,...

Sorodno