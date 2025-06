Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da se je včeraj, 1. junija 2025, okoli 15.30 na Podrečju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena dva voznika osebnih vozil. “Po do sedaj zbranih podatkih je do nesreče prišlo zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu voznika osebnega avtomobila. V nesreči je bil drugi voznik lažje telesno poškodovan,” so navedli na Policijski upravi Ljubljan ...