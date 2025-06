Grozljiva nesreča v Rusiji blizu meje z Ukrajino. Nekaj ur pozneje pa še ena. #video SiOL.net V Rusiji se je v regiji Brjansk, ki meji na Ukrajino, v soboto zvečer na železniško progo zrušil avtocestni most, pri čemer se je iztiril potniški vlak, ki je peljal proti Moskvi. Umrlo je sedem ljudi, več deset je poškodovanih. V regiji Kursk pa se je davi zrušil železniški most, zaradi česar je iztiril tovorni vlak. Rusija dogodkov še ni povezala z vojno v Ukrajini, so pa nesrečo potniškega vlak...

Sorodno













Omenjeni Moskva

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Dimitrij Rupel

Klemen Boštjančič

Marjan Šarec