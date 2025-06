V zrušenju mostov v Rusiji umrlo sedem ljudi. Incidenta preiskujejo kot teroristično dejanje. RTV Slovenija V Rusiji, v Brjanski oblasti, ki meji na Ukrajino, se je v soboto zvečer na železniško progo zrušil avtocestni most in pri tem iztiril potniški vlak. Umrlo je sedem ljudi. V Kurski oblasti pa se je zjutraj zrušil železniški most. Šlo naj bi za eksploziji.

Sorodno















Omenjeni Moskva

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Dimitrij Rupel

Klemen Boštjančič

Primož Roglič