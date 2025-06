Hamasova propaganda trdi, da so Izraelci streljali na prebivalce Gaze med razdeljevanjem pomoči – humanitarna organizacija to zanika Demokracija Piše: G. B. Žalostna zgodba o Gazi se nadaljuje. Prebivalci so povsem sestradani, pa ne zaradi Izraela, ampak predvsem zaradi Hamasa, ki praktično sproti zapleni vso humanitarno pomoč. Sedaj so taktiko razdeljevanja pomoči spremenili in zaobšli Hamasov nadzor. Brez protiudara teroristov seveda ni šlo, saj je njihova propaganda razširila dezinformacije o novem brutalnem napadu na prebivalce Gaze

