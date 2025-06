Če bomo tiho, bo lahko samo še slabše: Mednarodni in Slovenski center PEN za prekinitev ognja v Gazi RTV Slovenija "Genocid je najhujša oblika cenzure in utišanja nekega ljudstva," je v izjavi zapisal pisatelj in aktivist German Rojas in v imenu Mednarodnega PEN-a pozval k prenehanju načrtnega pobijanja civilistov v Gazi in omogočanje dostopa humanitarni pomoči.

