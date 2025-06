Sredi Ljubljane so se streljali Primorske novice Ljubljanski policisti so ponoči obravnavali spor skupine oseb in streljanje v središču mesta, v katerem je bil po prvih podatkih poškodovan 30-letnik. Njegovo življenje ni ogroženo. So pa policisti odvzeli prostost 28-letnemu osumljencu kaznivega dejanja.

