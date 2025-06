Kakšna bo predvidoma cena bencina in dizla? Lokalec.si Po podatkih portala Finance.si v torek, 3. junija, na trgu naftnih derivatov ne bo večjih pretresov. Zaradi umirjenega dogajanja na mednarodnih naftnih trgih ni pričakovati večjih sprememb maloprodajnih cen goriv.

Po napovedih se bo cena litra 95-oktanskega bencina zvišala za približno en cent, kar pomeni, da bo po novem znašala okoli 1,44 evra. To bo že tretja zaporedna podražitev bencina. Po drugi strani pa cene dizelskega goriva in kurilnega olja najverjetneje ostajajo nespremenjene.

