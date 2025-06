Od torka, 3. junija 2025, bodo ob nespremenjenih trošarinah začele veljati nove najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za neosvinčeni 95-oktanski bencin (NMB-95), dizelsko gorivo in kurilno olje. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 16. junija 2025, na vseh bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest. Nove cene goriv (na servisih izven avtocestnega križa): Bencin (NMB-95): 1,437 € ...