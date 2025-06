Opolnoči so se cene pogonskih goriv v Sloveniji spremenile. Podražil se je 95-oktanski bencin (za 0,4 centa). Liter dizelskega goriva je cenejši za 0,5 centa, kurilno olje je cenejše za 0,6 centa. Na Hrvaškem so cene naftnih derivatov ostale nespremenjene. Cene plina pa so nižje, kot so bile doslej. Primerjava cen naftnih derivatov oz. goriv med Slovenijo in Hrvaško tudi tokrat pokaže, da so goriv ...