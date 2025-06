Neuničljivi Đoković do stote zmage v Parizu in 19. četrtfinala Ekipa Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je brez večjih težav uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva Francije v Parizu. V osmini finala je ugnal Britanca Camerona Norrieja s 6:2, 6:3, 6:2. Za Srba je to jubilejna stota zmaga na igriščih Rolanda Garrosa in rekordna 19. uvrstitev v četrtfinale na tem prizorišču.



