Novak Đoković do stote zmage v Parizu in 19. četrtfinala Sportal Na odprtem teniškem prvenstvu Francije se igrajo dvoboji osmine finala. V četrtfinale je prvi napredoval Alexander Zverev, potem ko je v drugem nizu dvoboj predal Tallon Griekspoor. Brez večjih težav se je med osem najboljših uvrstil Novak Đoković, ki je Camerona Norrieja premagal s 6:2, 6:3 in 6:2. Za Srba je to stota zmaga in 19. uvrstitev v četrtfinale na igriščih Rolanda Garrosa. Lahko delo je imel tudi Jannik Sinner.

