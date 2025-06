Dr. Carmen L. Oven: »Do kdaj smo res živi?« Slovenske novice Carmen L. Oven je doktorica znanosti na področju inkluzivne pedagogike in komuniciranja. Je povezovalka prireditev ter literarnih in drugih pogovorov, vodi treninge javnega nastopanja in samokomunikacije. Kot certificirana hipnoterapevtka in pripovedovalka zgodb je razvila posebno metodo, s katero skozi avtorske zgodbe opolnomoči slušatelje za delo, ki ga opravljajo. Več kot desetletje že zvočno o...

