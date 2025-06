Levica bi načrtno zlorabila Rome - dve muhi na en mah: znebiti se slavnega Muca in nastaviti 25 svojih ljudi Pozareport.si Jožek Horvat Muc je poleg zavpite družine Strojan zagotovo eden najbolj prepoznavnih Romov v Sloveniji . Dolgoletni predsednik Zveze Romov Slovenije in Sveta romskih skupnosti je bil vodilni romski politik že v času Janeza Drnovška, hodil na piknike Cerarjeve SMC , 29. marca letos pa je predsednika vlade in Svobode Roberta Goloba pisno "pozval k ukinitvi delovne skupine za obravnavo romske problemat ...

