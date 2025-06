Ministrstvo: Pokojninska reforma ni protidelavska Cekin.si Na ministrstvu za delo menijo, da so nekatere izjave o pokojninski reformi, ki so jih prejšnji teden podali predstavniki Delavske koalicije in Konference sindikatov zavarovalništva Slovenije, netočne in zavajajoče. V odzivu so zapisali, da je dogovor podpisalo šest sindikalnih central, zato zavračajo "trditve, ki po nepotrebnem sejejo nezaupanje".

