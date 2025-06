Ministrstvo za delo zavrača "netočne in zavajajoče" navedbe o pokojninski reformi RTV Slovenija Ministrstvo za delo zavrača "netočne in zavajajoče izjave" in trditve, "ki po nepotrebnem sejejo nezaupanje" o pokojninski reformi. Poudarja, da je predlog reforme podprlo vseh šest sindikalnih central.

