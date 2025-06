FOTO: Prometna nesreča v Melju, nastradal pešec Lokalec.si Danes okoli 11.30 ure je prišlo do prometne nesreče v Melju. “Po doslej znanih informacijah naj bi do prometne nesreče prišlo, ko sta prehod za pešce prečkala dva pešca – v vozilo, ki je tedaj ustavljalo pred prehodom za pešce, je trčilo drugo vozilo, pri tem pa se je prvo zaletelo v pešca,” so za naš medij pojasnili na mariborski policijski upravi. Aktivnosti v zvezi s preiskavo nesreče še poteka ...

Sorodno





Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Borut Pahor

Zoran Janković

Nataša Pirc Musar