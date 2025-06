Na območju Kamnika zaradi neprilagojene hitrosti padel motorist domžalec.si Včeraj, okoli 16.30, je na območju Kamnika prišlo do prometne nesreče na parkirišču, v kateri sta bila udeleženca voznik osebnega avtomobila in motorist. Iz Policijske uprave Ljubljana so v zvezi z okoliščinami prometne nesreče sporočili: ”Do prometne nesreče je prišlo zaradi neprilagojene hitrosti motorista, ki je med zaviranjem izgubil oblast nad vozilom, padel in se pri tem lažje telesno poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek.”

