Da slovensko gospodarstvo tone, sta morala zadnjič v provladni oddaji Politično priznati tudi Tanja Gobec in Robert Golob, a oba z velikim začudenjem, češ da ne vesta, zakaj se to dogaja, s tihimi podtoni, da v resnici številke ne odražajo resničnosti. No, številke so neizprosne – vsak dan kakšna nova organizacija zabeleži slovenski padec s konkretnimi številkami. Tokrat je to bil OECD. Organ ...