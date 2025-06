Veljati so začele nove Trumpove carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA RTV Slovenija V ZDA so se podvojile carine na uvoz jekla in aluminija s 25 na 50 odstotkov v skladu z izvršnim ukazom predsednika Donalda Trumpa, ki zatrjuje, da želi z ukrepom zaščititi domačo industrijo.

