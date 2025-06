Nova povezava med Brnikom in priljubljeno špansko destinacijo SiOL.net Latvijska letalska družba AirBaltic bo jeseni vzpostavila letalsko povezavo med Brnikom in španskim otokom Gran Canaria. Prvi let bo opravila v soboto, 25. oktobra, nato pa bo od 31. oktobra do 27. marca linija obratovala ob petkih, so sporočili iz prevoznika.

Sorodno





Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Zoran Janković

Robert Golob